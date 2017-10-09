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الكرملين يحذر من تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

الكرملين يحذر من تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية

03:59 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الكرملين يحذر من تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية

دميتري بيسكوف

القاهرة – أ ش أ

طالب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، كل الأطراف المرتبطة بأزمة النووية بضبط النفس، نظرا لخطورة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، داعيا لتجنب اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع هناك.

وجاءت تصريحات بيسكوف، التي نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد التي قال فيها "شيء واحد فقط سوف يعمل على حل المأزق النووي الكوري الشمالي"، مشيرا على ما يبدو إلى العمل العسكري.

وقال ترامب - في وقت سابق - إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يضيع وقته في محاولته إجراء مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، مضيفا أن أمريكا ستقوم بما يتعين فعله.

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