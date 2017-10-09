وزير الخارجية اللبناني يتوجه إلى بودابست لمتابعة ملف نازحي سوريا

بيروت - ( د ب أ ):

يغادر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل لبنان، مساء غد الثلاثاء، إلى بودابست على رأس وفد اقتصادي- زراعي، في زيارة تهدف الى متابعة ملف النازحين السوريين.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الاثنين إن الوزير باسيل يغادر "مساء يوم غد الثلاثاء إلى بودابست على رأس وفد اقتصادي- زراعي يضم مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي، وممثلين عن الجمعيات والتعاونيات الزراعية".

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف "إلى متابعة ملف النزوح السوري والتخفيف من تداعياته".

وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف أيضاً "إلى متابعة مذكرتي التفاهم مع دولة المجر في مجال ترميم الكنائس والمنح الدراسية الجامعية، وفتح اسواق جديدة للمنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية أبرزها النبيذ، زيت زيتون، العسل، دبس الخروب والمونة اللبنانية، وكذلك مناقشة وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان والمجر".

يذكر أن لبنان يستضيف أكثر من مليون ونصف نازح من السوريين، في حين لا يزيد عدد سكانه القاطنين فيه عن أربعة ملايين ونصف مواطن لبناني.