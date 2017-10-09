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الملك سلمان يأمل في استقرار السودان بعد قرار واشنطن برفع العقوبات

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يأمل في استقرار السودان بعد قرار واشنطن برفع العقوبات

03:54 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الملك سلمان يأمل في استقرار السودان بعد قرار واشنطن برفع العقوبات

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (د ب أ):

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، عن أمله أن يسهم القرار الأمريكي برفعه العقوبات عن الخرطوم ، والذي ساعدت فيه الرياض ،في استقرار السودان.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "واس" أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالا هاتفيًا اليوم الاثنين من الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،عبر فيه عن شكره وتقديره على دعم خادم الحرمين الشريفين وجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان".

وأضافت "واس"أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز أعرب عن تهنئته للرئيس السوداني برفع العقوبات ، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة".

وكانت الجهود السعودية نجحت في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، حيث قرّرت واشنطن رسميا الجمعة الماضية ، إلغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبيل 20 عامًا على الخرطوم، والذي كان الرئيس السابق باراك أوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل مغادرته البيت الأبيض.

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