الأمن يبحث عن متهم في عصابة الاستيلاء على أراضي الدولة بحلوان.. والتحريات: "مات"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، 7 أشخاص اشتركوا مع هاربين واخر " متوفي " في تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة من بينها قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي مائتان فدان تقريبا.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن كل من "عيد س"44 سنة، عاطل، و "محمد س"43 سنة، عاطل، و "محمود س"34 سنة، عاطل، و "نادي س"41 سنة، عاطل، و"فايز س"، و"منصور س" 36 سنة، عاطل ، و"ممدوح س" 40 سنة ، عاطل ، و " حسين ع" 33 سنة ، خفير ، و "سيد إ" 66 سنة ، سائق ، و "رمضان س" ، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة من بينها قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي مائتان فدان تقريبا بمنطقة عرب العلو ـ دائرة قسم شرطة حلوان.

كما أضافت التحريات بقيام المتحرى عنهم بإعادة بيع أراضي الدولة المستولى عليها للمواطنين بمبالغ مالية طائلة (تحت وطأة احتياجهم للسكن) بدون أية مستندات تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي وقيام ضحاياهم بإقامة مباني عشوائية للإقامة بها، ويتبع ذلك صدور قرارات من مسئولي محافظة القاهرة بإزالة تلك المباني وأية تعديات أخرى على أراضي الدولة بذات المنطقة (تم تنفيذها في غضون شهر مايو الماضي بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بالمديرية).

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبطهم عدا الثامن والتاسع " جاري ضبطهما " والعاشر " لوفاته منذ حوالي شهر".

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.