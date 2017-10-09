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"الري" تعلن حركة تنقلات في البحارية على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

"الري" تعلن حركة تنقلات في البحارية على مستوى الجمهورية

03:52 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب_أحمد مسعد

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إجراء حركة تنقلات للبحارية على مستوى الجمهورية، ونقلت 73 بحاريًا بهندسات الإدارة بكفر الشيخ وأعادت توزيعهم من جديد.

يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة نحو الارتقاء بمنظومة الري والصرف، وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن حركة التنقلات تهدف إلى رفع كفاءة المجاري المائية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة المياه في تلبية كافة الأغراض التنموية بالدولة والوفاء كافة القطاعات المعنية .

وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى ضرورة تحسين أداء العاملن بالوزارة وخاصة الفنيين منهم والذين تقتضي مهام وظيفتهم الاحتكاك بالمنتفعين والمزارعين، وبدأت الوزارة تنفيذ خطة مرحلية على مستوى كافة الإدرارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات الجمهورية.

وأجرت الادارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ حركة تنقلات لعدد 73 بحاريًا على مستوى الترع الرئيسية والفرعية ، تضمنت حركة نقل لعدد 45 بحاريًا في نطاق هندسة الإدارة العامة لرى شرق كفرالشيخ، فضلاً عن حركة نقل لعدد (28) بحاريًا بالهندسات التابعة للإدراة العامة لرى غرب كفرالشيخ، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على منظومة العمل والاستفادة القصوى من جميع الخبرات والكفاءات للعاملين والتي تنعكس بالإيجاب على توفير كافة التصرفات المائية وحسن تدفقها على امتداد شبكة الترع، بالإضافة إلى القضاء على منظومة الإهمال والتقصير أو المحسوبية في العمل.

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