رئيس "دفاع النواب" يكشف خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث

كتب- أحمد علي:

صرح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة لها دور بارز في الدفاع عن قضايا الوطن وتحشد كل أبنائها لذلك، موضحا أن اللجنة تنسق في أعمالها مع اللجان الأخرى البالغة 24 لجنة.

وهنأ خلال لقائه اليوم بالمحررين البرلمانيين الشعب المصري لفوز المنتخب وصعوده لكأس العالم، مقدما كذلك الشكر للحكومة كونها حكومة إرهاب تعمل في ظل الحرب التي نمر بها.

وكتبت اللجنة رسالة للرئيس السيسي تحمل عنوان " تقدير وثقة وتأييد" الرئيس السيسي رئيسا لمصر؛ لما لمسناه وشعب مصر من :"قدوة مخلصة، وعزيمة لا تلين، وفكر مبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، فضلا عن دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع جميع بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار، بحسب نص الرسالة".

وتابع: إن اللجنة تضع فى مقدمة أجندتها، عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن القومى والاجتماعي والعسكرى والتكنولوجى وغيرها، لافتا الى أن خطة عمل اللجنة تم إعدادها بناء على مقترحات أعضاء اللجنة.

وأضاف أن أجندة اللجنة تشمل تفعيل تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب واختصاصاته، وكيفية دعم دوره فى الأداء المجتمعى، ومتابعة الأمن فى سيناء وتنميتها، وتطوير التنمية بالمناطق الحدودية، بالإضافة لمواجهة الفساد فى مصر، وإعداد خطط التنمية والدفاع عن الدولة على جميع المستويات، وكذلك تفعيل القوى الناعمة في مصر لبناء الدولة، والتى تتضمن التعليم والثقافة والإعلام والشون الدينية.