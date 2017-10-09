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للرقابة.. سحب مليون عينة مياه شرب وصرف صحي بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

للرقابة.. سحب مليون عينة مياه شرب وصرف صحي بالمحافظات

03:49 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

للرقابة.. سحب مليون عينة مياه شرب وصرف صحي بالمحافظات

القاهرة- مصراوي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون البيئة، سحب مليون و166 ألفا و822 عينة، للرقابة على مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، في تصريح اليوم الاثنين، أنه تم سحب 48 ألفا و928 عينة من محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية، والترع، والمصارف، لافتا إلى أنه تم الاشتراك مع لجنة من وزارتي الري والبيئة لأخذ عينات من 236 شركة تصرف على المجاري المائية.

وأضاف قنديل أنه من ضمن خطة الوزارة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، تم إنشاء 6 مجمعات محارق، وشراء 22 محرقة نفايات طبية خطرة، و6 أجهزة للفرم والتعقيم، بالإضافة إلى تجهيز40 سيارة نقل نفايات طبية خطرة، مشيرا إلى أنه تم معالجة حوالي 95 ألف طن ونصف من النفايات الخطرة، بالإضافة إلى إصدار 13 ألفا و910 تراخيص تداول نفايات طبية خطرة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تطوير وتجهيز وإحلال البنية التحتية لمعامل الرصد البيئية المركزية والإقليمية على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم سحب 76 ألفا و981 عينة للشبكة القومية لرصد الملوثات، كما تم تحليل 95 عينة نفايات طبية خطرة بعد عملية الفرم والتعقيم.

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