5 فنانين عانوا من غلاء الأسعار.. إحداهم: «أقسم بالله مابشتري لحمة»

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على ما يبدو أن تفاقم الأسعار لم يلقِ بظلاله على المواطن متوسط الحال فقط، وإنما طال الأمر بعض الفنانين الذين تأثروا هم أيضًا بغلاء الأسعار، وانتقد بعضهم الوضع رغم قدرتهم على مواجهة هذا الغلاء.

ونستعرض فيما يلي عددًا من الفنانين الذين لم يخجلوا من شكواهم ضد الغلاء وانتقادهم لبعض الأوضاع..

1- عزت أبو عوف

قبل يومين، ناشد الفنان "عزت أبو عوف" الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحل أزمته مع شركة الكهرباء بعد أن بلغت الفاتورة 13 ألف جنيه، وقال "أبو عوف" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنتم عارفين إني من أكبر المشجعين للرئيس السيسي، لكن لما توصلني فاتورة كهرباء عن شهر واحد لبيت ساكن فيه ٣ أنفار (أنا ومراتي وابني) ومعندناش لا ضيوف ولا يحزنون بمبلغ 13 ألف جنيه، فلازم أسأله، إيه اللي بيحصل ده ياريس؟ ده أنا لو مصنع مش حاخد بـ13 ألف جنيه كهرباء".

وأضاف: "بسأل المحصل قالي ما حضرتك ساكن في بالم هيلز! ياسلام، هو اللي ساكن في بالم هيلز ده لازم يبقى أوناسيس مش ممكن يعنى يكون مفلس ومعهوش 13 ألف جنيه، مش عارف أقولك إيه يا ريس لكن الحقنا أرجوك".

2- إيمي سالم

في سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة "إيمي سالم" هي الأخرى رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكو من ارتفاع أسعار المدارس الدولية، وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "يوتيوب" إن مصاريف السنة الدراسية زادت بنسبة تفوق 30% من العام الماضي بينما النسبة المقررة من وزارة التربية والتعليم هي 14%، مشيرة إلى أن مصاريف أبنائها تعادل مقدم فيلا في أحد المناطق السكنية الراقية وتكفي أيضًا للسفر والتعلم في أحد المدارس الكبرى ببريطانيا.



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3- هند عاكف

تبنت الفنانة "هند عاكف" في بداية هذا العام مبادرة "الخير" لمكافحة استغلال التجار وغلاء الأسعار، كما دشنت مبادرة لمقاطعة ياميش رمضان واللحوم والدواجن، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم" في يونيو الماضي: "ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع حلول شهر رمضان أمر مرفوض ولا يراعي المواطنين البسطاء والفقراء، الياميش كان بـ30 جنيها والآن بـ100 جنيه وأكثر".

وأضافت: "ما يحدث هو انتقام من المواطن المصري البسيط، الياميش مش مهم السنه دي، وهنعلم التجار الأدب، حرام اللي بيعمله التجار وكده بيعملوا مشاكل للدولة مع المواطنين ولازم نقاطع الفراخ واللحمة لتخفيض أسعارها".

4- هالة فاخر

فاجأت الفنانة "هالة فاخر" في نهاية العام الماضي جمهورها بتصريح جريء عن غلاء الأسعار، من خلال برنامجها "انتبهوا أيها السادة" عبر شاشة "الحياة"، وقالت: "بأمانة وأقسم بالله ما بشتري لحمة، غليت بطريقة مستفزة، هي اللحمة دي هاتحييني؟ طبعا لأ، الجبنة غليت، الخضار غلي، الرز مش لاقيينه، يدوهم بدل الرز مكرونة، مافيش رز، وغلوا أسعار السكر، وصل 20 جنيه دلوقتي"، وقدّمت من خلال البرنامج عدة نصائح لمواجهة ارتفاع الأسعار.



5- وفاء عامر

بعد ارتفاع أسعار الوقود في يونيو الماضي، وجهت الفنانة "وفاء عامر" رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكو له من الوضع، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "تخدوا مني ضرائب آخد منك خدمة على أعلى مستوى لكن تاخد مني ضرائب وعافية وحتى علاجي وعمليات جراحية غير معترف بيها ليا، طيب ما أنا المشروع اللى لو كبر وأخد فلوس أكتر حادفع أكتر".

وأضافت: "أنت تنزع الحب والرأفة من الغني والمتوسط الطبقة على الفقير المعدم، أنت تفرق فيمن يعمل ولا يعمل، أنت تعلم الناس كيف تجد بنودا للتهرب الضريبي، أنت تعلم القادر كيف يسرق لأنه يشعر بالظلم لحد أن يدوس ويصبح ظالما.. هل وفرت مشروعات يعمل بيها المعدم والفقير هل نميت قدراته هل بحثت عما يناسبه من عمل تنموي حقيقي ليصبح عنصرا منتجا مدمجا مجتمعيا.. حرام القادر إما حيهاجر أو حيسرق"، واختتمت رسالتها: "يا سيادة الرئيس أنا دائما متفائلة الآن تسلل التشاؤم إلى قلبي.. مصر في خطر يا رقابة ضرائب العدل مش حسكت تاني تعبت".