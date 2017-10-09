بالفيديو.. السيسي يُقبِّل "النوبي" صاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، عرض فيلم تسجيلي عن البطل المصري النوبي أحمد إدريس صاحب فكرة شفرة حرب أكتوبر.

وحرص الرئيس السيسي على تكريم ومصافحة وتقبيل البطل خلال الندوة.

جاء ذلك بحضور الرئيس السيسي وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.