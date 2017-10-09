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ضبط لبن أطفال وشيكولاتة فاسدة داخل مخزن في منشأة ناصر

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مصراوي Masrawy

ضبط لبن أطفال وشيكولاتة فاسدة داخل مخزن في منشأة ناصر

03:56 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ضبط لبن أطفال وشيكولاتة فاسدة داخل مخزن في منشأة ناصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، صاحبة مخزن لقيامها بتخزين كمية من المواد الغذائية وألبان الأطفال منتهية الصلاحية بالمخزن ملكها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر مفادها أن "حلمية س" 58 صاحبة مخزن مواد غذائية، تقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالمخزن ملكها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطها، وعثر بداخل المخزن على " 15600 باكو بسكويت، و2500 علبة شيكولاته، و1140 علبة فلفل اسود، و80 علبه طحينة، و300 كيس كاتشب، و6 علب لبن بودرة أطفال، و350 علبة تونة (وجميعها منتهية الصلاحية).

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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