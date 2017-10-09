إخلاء سبيل 3 شرطيين في واقعة سقوط هروب طفل من محكمة الأميرية
إخلاء سبيل 3 شرطيين في واقعة سقوط هروب طفل من محكمة الأميرية
03:55 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
إخلاء سبيل
كتب - محمود السعيد:
قررت نيابة الأميرية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 3 أفراد شرطة بكفالة ألف جنيه لكل منهم، في واقعة اتهامهم بالإهمال، الذي نتج عنه هروب طفل أثناء التحقيق بالنيابة وسقوط من الطابق الثالث.
وقال مصدر أمني إن الطفل "عامر.ا"، غافل، الحراسة المكلفة بنقله مع آخرين إلى مبنى مجمع المحاكم وقفز من شرفة الطابق الثالث بالمبنى قبل عرضه على فريق التحقيق.
وأوضح المصدر، أن الطفل تم نقله إلى مستشفى الأميرية الجديدة، في حالة حرجة.
وكانت الإدارة العامة لرعاية الأحداث، ألقت القبض على 5 من الأطفال الأحداث في قضية تسول وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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