أمن الشرقية يحرر طبيبًا اختطفه 5 متهمين لخلافات على "تجارة الآثار"

كتب - علاء عمران:

‏‫نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية برئاسة اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الإثنين، في إطلاق سراح طبيب مختطف بالشرقية، وضبط 3 من مرتكبي الواقعة بعد طلبهم فدية مالية 2,5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار تكثيف الجهود بشأن، البلاغ الوارد لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من المواطن "محمد ع. م" 29 عاما، صاحب سوبر ماركت، بغياب شقيقه "إيهاب" 33 عاما طبيب بشري، وما قررته زوجة الغائب بورود اتصال من هاتف زوجها وطلب منها مبلغ مالى قدره 2,5 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

وأضاف البيان، أنه على الفور قامت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على إعادة المختطف إلى أهليته سالماً.

وتوصلت قوات الأمن إلى تحديد هوية مرتكبي الحادث (3 عاطلين وطبيب وسائق)، وتمكنت من القبض على عاطل والطبيب والسائق، واعترف الأول باشتراكه مع باقي المتهمين في ارتكاب الواقعة، باستخدام سيارة ملاكي "ملك والده"، بتحريض من الطبيب نظير مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، مضيفًا أنه استلم المبلغ واحتجز المجني عليه بشقة أحد العاطلين الهاربين بالجيزة، إثر خلافات مالية بين الطبيب المتهم والمختطف بسبب "تجارة الآثار".

وعقب علم المتهمين الهاربين بواقعة الضبط وخشية ضبطهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.