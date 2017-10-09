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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته "بانجو" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد وبحوزته "بانجو" بالمنيا

03:47 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب ـ علاء عمران:

تمكنت مباحث مركز شرطة دير مواس بالمنيا من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

وقالت الداخلية في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الاثنين، أن ضباط مباحث مركز شرطة دير مواس تمكنوا من ضبط ( حمادة . س . غ 27 سنة مزارع – ومقيم بدائرة المركز )، ( مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضيتي اقتحام مجال المدينة والنيابة العامة )، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 6 قضايا ( استعمال قوة وعنف ، خطف ، سلاح ناري ) ، وبحوزته ( فرد خرطوش ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام ، ومبلغ مالي ) .

بمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع؛ والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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