وزير العمل العراقي يشيد بموقف مصر الداعم لبلاده

القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني بالموقف المصري الداعم لبلاده من خلال انتخابه لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأكد وزير العمل العراقي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن هذا الموقف الداعم للعراق ليس غريبا على مصر العروبة.. منوها بأن سحب مصر لمرشحها يؤكد عمق العلاقات العراقية المصرية، والتي تشهد نموا مضطردا خلال الفترة الراهنة لتؤكد توطيد الشراكة الاستراتيجية بين بغداد والقاهرة.

وقال السوداني، بصفته وزيرا للصناعة بالوكالة، "إن مجالات الاستثمار فى العراق مفتوحة أمام الشركات ورجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن فرص الاستثمار في العراق واعدة كما الحال فى مصر.. مشددا على ضرورة أن تشارك الشركات المصرية فى إعادة إعمار المناطق المحررة فى العراق لما تمتلكه من خبرة وتجربة رائدة".

وكانت مصر قد سحبت مرشحها لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية لصالح وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني، والذي تم انتخابه فى هذا المنصب يوم أمس.. فيما اختير عثمان شريف الريس، وهو من أصحاب الأعمال في البحرين، نائبا لرئيس المجلس، كما اختير جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا للرئيس عن عمال مصر.

ووفق لائحتها، تضم منظمة العمل العربية، التي تأسست عام 1970، في عضويتها جميع الدول العربية، وهي إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية.. وتنفرد المنظمة بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية.

وجاء قرار التنازل المصري بعد يوم من انسحاب مرشح بغداد صالح الحسناوي لصالح مرشحة القاهرة لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفيرة مشيرة خطاب؛ من أجل تعزيز فرصها في الفوز.