أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس تؤكد أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية طبقا للخطة الأممية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تونس تؤكد أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية طبقا للخطة الأممية

03:39 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

تونس تؤكد أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية طبقا للخطة الأممية

وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي

تونس - أ ش أ

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" مجددا أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، طبقا لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "غسان سلامة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي اليوم في بريطانيا بنظيره البريطاني "بوريس جونسون" لبحث العلاقات التونسية البريطانية، وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الجهيناوي –وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية- بالنقلة النوعية في العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستويين السياسي والأمني، داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات البريطانية في تونس، والاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد لصالح المستثمرين الأجانب، مع تنفيذ التعهدات البريطانية المعلنة خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020".

ورحب الجهيناوي مجددا بالقرار البريطاني بالرفع الجزئي لحظر سفر البريطانيين إلى تونس، داعيا إلى سحب هذا الإجراء بشكل كامل ليشمل باقي مناطق البلاد. 

من جهته، أشاد وزير الشؤون الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على رفع حجم التبادل التجاري وتطوير الاستثمار، وضرورة استغلال كل الفرص المتاحة في هذا المجال.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي أجرى محادثات مع وزيرة الداخلية البريطانية "أمبر رود" في وقت سابق اليوم، أثنى خلالها على المستوى المتميز الذي بلغه التعاون التونسي البريطاني في المجال الأمني خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين خلال شهر ديسمبر 2016.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بزيارة إلى بريطانيا لمدة يومين اعتبارا من اليوم، وذلك بدعوة من نظيره البريطاني "بوريس جونسون".

هذا المحتوى من

0671470d50.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

    أخبار

  • الأردن: تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يتم عبر الاراضي السورية

    أخبار

  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور المنطقة التي ضربها الاعصار في البحر

    أخبار

  • مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين بالكاميرون

    أخبار

إعلان

11c0b0ab84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة