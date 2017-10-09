تونس تؤكد أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية طبقا للخطة الأممية

تونس - أ ش أ

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي "خميس الجهيناوي" مجددا أهمية إيجاد تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، طبقا لخارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "غسان سلامة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية التونسي اليوم في بريطانيا بنظيره البريطاني "بوريس جونسون" لبحث العلاقات التونسية البريطانية، وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الجهيناوي –وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية- بالنقلة النوعية في العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستويين السياسي والأمني، داعيا إلى رفع حجم الاستثمارات البريطانية في تونس، والاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد لصالح المستثمرين الأجانب، مع تنفيذ التعهدات البريطانية المعلنة خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار "تونس 2020".

ورحب الجهيناوي مجددا بالقرار البريطاني بالرفع الجزئي لحظر سفر البريطانيين إلى تونس، داعيا إلى سحب هذا الإجراء بشكل كامل ليشمل باقي مناطق البلاد.

من جهته، أشاد وزير الشؤون الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، مؤكدا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس، وحرصها على رفع حجم التبادل التجاري وتطوير الاستثمار، وضرورة استغلال كل الفرص المتاحة في هذا المجال.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي أجرى محادثات مع وزيرة الداخلية البريطانية "أمبر رود" في وقت سابق اليوم، أثنى خلالها على المستوى المتميز الذي بلغه التعاون التونسي البريطاني في المجال الأمني خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين خلال شهر ديسمبر 2016.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بزيارة إلى بريطانيا لمدة يومين اعتبارا من اليوم، وذلك بدعوة من نظيره البريطاني "بوريس جونسون".