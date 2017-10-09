بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، سيكون له عواقب سلبية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله "تحدث الرئيس بوتين مرارا عن أهمية الاتفاقيات الموجودة حول ما يسمى بالملف النووي الإيراني. وبالتأكيد، خروج إحدى الدول، خصوصا دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة من هذه الصفقة، حتما ستكون له آثار سلبية، في أي مرحلة، وكيف وبأي شروط، يمكننا فقط محاولة التحليل، وهذا ما نفعله الآن".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم هذا الأسبوع إعلان إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أنه، في 14 يوليو 2015، توصلت إيران والوسطاء الدوليون الستة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية الطويلة الأمد ،واعتمدت خطة عمل شاملة مشتركة، يرفع تنفيذها العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.