أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

03:29 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، سيكون له عواقب سلبية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله "تحدث الرئيس بوتين مرارا عن أهمية الاتفاقيات الموجودة حول ما يسمى بالملف النووي الإيراني. وبالتأكيد، خروج إحدى الدول، خصوصا دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة من هذه الصفقة، حتما ستكون له آثار سلبية، في أي مرحلة، وكيف وبأي شروط، يمكننا فقط محاولة التحليل، وهذا ما نفعله الآن".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد يعتزم هذا الأسبوع إعلان إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أنه، في 14 يوليو 2015، توصلت إيران والوسطاء الدوليون الستة ( والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية الطويلة الأمد ،واعتمدت خطة عمل شاملة مشتركة، يرفع تنفيذها العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

هذا المحتوى من

322791d87b.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إدارة ترامب تكشف عن قائمة بمبادىء سياسة مقترحة حول الهجرة

    أخبار

  • تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين

    أخبار

  • ترامب: التعامل مع إعصار نيت "تحت السيطرة بشكل كبير"

    أخبار

  • البشير يمدد وقفا لإطلاق النار في ثلاث ولايات

    أخبار

إعلان

0fd110698e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"