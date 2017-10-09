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"سانا": الجيش السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة

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مصراوي Masrawy

"سانا": الجيش السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة

03:27 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

دمشق - أ ش أ
سيطر الجيش السوري، اليوم الإثنين، على عدد من المناطق فى مدينة دير الزور، عقب تكبييد مسلحى " داعش" الإرهابى خسائر فادحة فى العتاد والأفراد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"،عن مصدر عسكرى قوله، إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تقدمها صباح اليوم على عدة اتجاهات ومحاور في دير الزور، استعادت خلالها السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي تنظيم داعش فيها، كما استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة من قرية حطلة تحتاني وتابعت تقدمها باتجاه منطقة جسر السياسية في الجهة الشرقية من نهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيم، سقط خلالها العديد ما بين قتيل ومصاب.

ودمر الطيران السوري والمدفعية مواقع محصنة وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش في مدينة الموحسن وقرى الجنينة والحسينية والحصان والبوليل والبوعمر وحويجة صكر وأحياء الرشدية والحويقة والحميدية والعرضي والعرفي والعمال والشيخ ياسين وكنامات وخسارات وجسر السياسية .

كما وسعت وحدات من الجيش نطاق سيطرتها في محيط مدينة الميادين وداخل احيائها بعد فرض السيطرة على المطار المهجور وعلى ماكف الغنم والمنطقة الصناعية وعدد من الأحياء الغربية بمدينة دير الزور.

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