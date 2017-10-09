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القبض على بائعة كشري تسببت في تسمم 171 طفلا في بني سويف

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مصراوي Masrawy

القبض على بائعة كشري تسببت في تسمم 171 طفلا في بني سويف

03:21 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

القبض على بائعة كشري تسببت في تسمم 171 طفلا في بني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، سيدة تدعى "م. أ" بائعة الكشري أمام مدرسة قرية شرهي الابتدائية التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، عقب الاشتباه بتسمم 171 تلميذًا بالمدرسة، ونقلهم إلى مستشفيات بني سويف العام، وإهناسيا المركزي، وبني سويف الجامعي، وإجماع أولياء أمور التلاميذ على تناول ابنائهم وجبة كشري أمام باب المدرسة.

وقال مصدر أمني رفض ذكر اسمه، بمديرية أمن بني سويف، إن الأهالي وأولياء أمور التلاميذ رفضوا اتهام السيدة بأنها وراء تسمم أبنائهم، حيث أن أغلب أهالي القرية يعرفوها جيدًا ويتناولون الكشري منها.

وأضاف المصدر أن مديرية الصحة سحبت عينات من الكشري لتحليها والتأكد من أنه وراء تسمم التلاميذ من عدمه، لافتًا إلى أن أغلب حالات الإصابة جاءت بالإيحاء نتيجة فزع الأهالي وبخاصة قيام أحدهم بالتنبيه عبر مكبرات الصوت بالقرية بتوجيه الأطفال إلى المستشفى لعلاجهم لوجود حالات تسمم لتناولهم الكشري.

وأصيب قرابة 171 تلميذ بقرية شرهي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف بإشتباه تسمم غذائي مساء امس الأحد، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفيات إهناسيا المركزي وبني سويف العام وبني سويف الجامعي، عقب تناولهم وجبة كشري من إحدى الباعة الجائلين أمام المدرسة.

وأصدرت سهام يوسف عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الإثنين، أمرًا إداريًا لجميع مديرين الإدارات والمدارس بالتعاون مع الوحدات المحلية في رفع ومنع الباعة الجائلين من أمام المدارس، وإخطار الجهات الأمنية في حال استمرارهم أمام المدارس.

وغادر 164 حالة من المصابين المستشفيات لتحسنهم واستقرار حالتهم عقب تلقيهم العلاج اللازم، فيما تم وضع 7 حالات تحت الملاحظة بمستشفيات بني سويف العام وإهناسيا المركزي.

وتشير المعلومات الأولية، إلى تناول الأطفال وجبة كشري من إحدى السيدات التي يقفن أمام المدرسة، حيث شعروا في فترة متأخرة من مساء الأحد، بإعياء شديد نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

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