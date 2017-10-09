4 «هدايا غانية» منحت مصر بطاقة العبور إلى كأس العالم

التحرير

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في لقاء مثير حُسم في اللحظات الأخيرة، تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الكونغو برازافيل، على ملعب برج العرب بهدفين لهدف.

هدفا النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حلّا عقدة لازمت المصريين منذ 28 عامًا، منذ آخر مشاركة في كأس العالم، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ويتبقى لمنتخبنا الوطني لقاء وحيد أمام غانا فى مباراة تعد تحصيل حاصل للفراعنة، والذي حسم تأهله أمام الكونغو، ليرفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

ولعبت «غانا» دورًا كبيرًا أسهم في تأهل الفراعنة إلى كأس العالم، والمقرر إقامته في يونيو العام المقبل، بدولة روسيا، حيث قدمت للمنتخب 4 هدايا للتأهل إلى حلم المونديال بروسيا 2018، يستعرضها «التحرير» كالتالي.

- الهدية الأولى

خاض المنتخب المصري أولى مبارياته أمام الكونغو، ونجح في الفوز بثنائية ليحصد أول ثلاث نقاط له فى مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وبعد ذلك منح المنتخب الغاني صدارة المجموعة الخامسة للفراعنة بعد أن تعادل أمام أوغندا في المباراة الافتتاحية له، ليبدأ منتخبنا الوطني مشوار التصفيات متربعًا على عرش الصدارة.

- الهدية الثانية

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اصطدم المنتخب الوطني بنظيره الغاني على ملعب «برج العرب»، فى مواجهة قوية ومهمة وانتهى اللقاء لصالح الفراعنة بهدفين دون رد، ليقدم فريق «البلاك ستارز» الهدية الثانية للفراعنة في اعتلاء صدارة المجموعة وزيادة حظوظه في التأهل لمونديال روسيا 2018.

- الهدية الثالثة

بعد سقوط المنتخب الوطني أمام أوغندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الأوغندية كمبالا، أصبح للمنتخب الغاني فرصة كبيرة في العودة إلى المنافسة مرة أخرى مع المنتخب الوطني، ولكن وقع في فخ التعادل أمام الكونغو، واكتفى بنقطتين فقط بواقع 3 مباريات خاضها، ليفتح الطريق أمام المنتخب الوطني للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة الخامسة.

- الهدية الرابعة

بعد خسارة المنتخب الوطني أمام أوغندا في الجولة الثالثة، دخل الأخير المنافسة بقوة على صدارة المجموعة، حيث وصل مجموع النقاط للفراعنة إلى 6 نقاط، خلف أوغندا التي تصدرت المجموعة بـ7 نقاط، لتشتد المنافسة بين المنتخبين، حتى بعد فوز الفراعنة في لقاء الإياب أمام أوغندا واعتلاء صدارة المجموعة مرة أخرى بـ9 نقاط، بفارق نقطتين فقط على المنتخب الأوغندي، ظل منتخب الروافع خطرا يهدد منتخب مصر في تحقيق حلم الصعود إلى المونديال.

ويأتي هنا دور غانا لتقديم هدية جديدة إلى المنتخب المصري على طبق من ذهب، بعد أن نجحت في التعادل أمام أوغندا، ليظل منتخبنا الوطني فى صدارة المجموعة، مع إعطائه فرصة الحسم في الجولة الخامسة في لقائه أمام الكونغو، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن نجح منتخبنا في الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، وحسم التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.