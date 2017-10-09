منح الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر من "أمير سونجكلا التايلاندية"

كتب - محمود مصطفى:

منحت جامعة أمير سونجكلا التايلاندية، اليوم، بمشيخة الأزهر الشريف، درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب والدراسات الإسلامية، للإمام الأكبر أحمد الطيب.

وقال البروفيسور شوساك ليمساكول، رئيس جامعة أمير سونجكلا، إن الجامعة تتشرف بمنح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب والدراسات الإسلامية؛ لدوره في خدمة الدين الإسلامي والعلوم الإنسانية، حيث لم ينشغل بالمهام الإدارية والمناصب القيادية التي شغلها عن دوره العلمي، واستمر في البحث والتأليف ، وقدم للإنسانية العديد من المؤلفات العلمية الرصينة والهامة في مجاله .

وأضاف ليمساكول أن الإمام الأكبر عالم جليل متعدد الثقافات ويجيد عدة لغات وهو ما جعله منفتحًا على العالم، وأهله لأن يقوم بدور كبير في خدمة السلام العالمي وتعزيز التعايش والحوار بين أبناء جميع الأديان، ما جعل منه نموذجًا عظيمًا للإسلام الصحيح، معربًا عن امتنان تايلاند لما يقدمه من خدمات جليلة للطلاب المسلمين من أنحاء العالم، وبخاصة طلاب تايلاند، ولدوره الكبير في تعزيز التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة أمير سونجكلا.

من جانبه، عبر الإمام الأكبر عن تقديره وشكره لمملكة تايلاند ملكًا وحكومة وشعبًا، ولجامعة أمير سونجكلا، لمنحهم إياه الدكتوراه الفخرية، مؤكدًا أن هذا التكريم ليس تكريمًا من مملكة تايلاند لشيخ الأزهر فقط، بل لكل الأزهريين بمن فيهم الأزهريون التايلانديون.

وأوضح أن تايلاند تحظى من بين بلدان جنوب شرق آسيا بالنصيب الأكبر من المنح الدراسية في الأزهر الشريف، ويحظى طلابها برعاية خاصة من الأزهر، لتميزهم في تحصيلهم الدراسي، كما أن الأزهر لديه برنامج خاص لطلاب شرق آسيا ومن بينهم طلاب تايلاند لتدريسهم مناهج السلم والتعايش، بالإضافة إلى برنامج لتدريب الأئمة سوف يستضيف أئمة تايلاند على نفقة الأزهر؛ لتدريبهم على مواجهة التحديات المعاصرة كالتكفير والإرهاب.​