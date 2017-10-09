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بالفيديو.. القوات المسلحة تعرض قصيدة شعر بصوت الشهيد المنسى

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مصراوي Masrawy

.. القوات المسلحة تعرض قصيدة شعر بصوت الشهيد المنسى

03:12 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

بالفيديو.. القوات المسلحة تعرض قصيدة شعر بصوت الشهيد المنسى

كتب- مصطفى المنشاوي:

عرضت الندوة التثقيفية السادسة والعشرين للقوات المسلحة بمركز المؤتمر الدولى، مقطعًا صوتيًا للعقيد الشهيد البطل أحمد منسى، يشدو فيها ببطولات وشجاعة رجال القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب بسيناء.

واستشهد العقيد أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، بشمال سيناء، إثر هجوم إرهابى على الكتيبة فى مدينة رفح.

جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، واللواء محسن عبدالنبي مدير إدارة الشئون المعنوية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

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مصراوي Masrawy

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