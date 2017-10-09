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اجتماع وزيري الخارجية والتعليم العالي بالمجموعة الأفريقية في باريس لدعم "مشيرة خطاب"

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مصراوي Masrawy

اجتماع وزيري الخارجية والتعليم العالي بالمجموعة الأفريقية في باريس لدعم "مشيرة خطاب"

03:11 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب

​القاهرة- مصراوي:

شارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأفريقية بمقر منظمة اليونسكو بباريس، برئاسة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور وزير خارجية سيراليون رئيس اللجنة الوزارية الأفريقية للترشيحات بالاتحاد الأفريقي؛ من أجل التأكيد علي أهمية الحفاظ علي موقف أفريقي موحد داعم للمرشحة الأفريقية المصرية " مشيرة خطاب" قبيل ساعات من انطلاق عملية التصويت لاختيار مدير عام اليونسكو .

صرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفًا أن الوزير شكري عبر عن تقديره للدور الذى يقوم به المسئولون الأفارقة والمندوبون الدائمون في حشد التأييد اللازم للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة والقارة الأفريقية للمنصب، منوها إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية في زيادة فرص الوزيرة الخاطب لنيل المنصب.

وأوضح أبوزيد أن الاجتماع أكد على أهمية متابعة تطورات العملية الانتخابية عن كثب خلال جولاتها المتلاحقة والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام في ظل احتدام المنافسة، الأمر الذي يتطلب الاستمرار في التواصل والتنسيق المكثف لدعم مشيرة خطاب.

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