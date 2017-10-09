وزيرا الخارجية والتعليم العالي يجتمعان بالمجموعة الأفريقية قبيل ساعات من انتخابات اليونسكو

القاهرة- (مصراوي):

اجتمع وزيرا الخارجية والتعليم العالي بالمجموعة الأفريقية للتأكيد على أهمية الحفاظ على موقف أفريقي موحد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق انتخابات مدير عام اليونسكو.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي شاركا صباح اليوم، الاثنين، في الاجتماع الذي عقدته المجموعة الأفريقية بمقر منظمة اليونسكو بباريس، برئاسة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبحضور وزير خارجية سيراليون رئيس اللجنة الوزارية الافريقية للترشيحات بالاتحاد الافريقي، من أجل التأكيد علي أهمية الحفاظ علي موقف أفريقي موحد داعم للمرشحة الافريقية المصرية قبيل ساعات من انطلاق عملية التصويت لاختيار مدير عام اليونسكو .

وأشار أبو زيد إلى أن شكري عبر عن تقديره للدور الذى يقوم به المسئولون الأفارقة والمندوبون الدائمون في حشد التأييد اللازم للوزيرة خطاب مرشحة مصر والقارة الأفريقية للمنصب، منوها إلى أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية في زيادة فرص الوزيرة الخاطب لنيل المنصب.

وأضاف أبوزيد أن الاجتماع أكد على أهمية متابعة تطورات العملية الانتخابية عن كثب خلال جولاتها المتلاحقة والتى من المتوقع أن تستمر لعدة أيام في ظل احتدام المنافسة، الأمر الذى يتطلب الاستمرار في التواصل والتنسيق المكثف لدعم الوزيرة خطاب.