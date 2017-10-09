العراق : طيران التحالف الدولي يقتل 23 من داعش قرب الحدود مع سوريا

الرمادي- (د ب أ):

صرح مصدر عسكري عراقي اليوم، الاثنين، بأن 23 من عناصر تنظيم داعش قتلوا جراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي قرب الحدود مع سوريا.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرة أمريكية قصفت ظهر اليوم معسكرا لتدريب عناصر تنظيم داعش في منطقة مقر الذيب القريبة من الحدود مع سورية بصحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل 23 من عناصر التنظيم".

وأوضح أن "المعسكر يعد منطلقا لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية الانتحارية التي تضرب مدن أعالي نهر الفرات كهيت وحديثة والرطبة، مستهدفة القوات العسكرية".

وأشار إلى أن الضربات الجوية التي ينفذها طيران التحالف تستهدف تشتيت قوة داعش في المناطق الصحراوية القريبة من مدينة القائم (500 كلم غرب بغداد) تمهيدا لتحريرها من قبضة التنظيم".