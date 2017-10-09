مسؤول في حماس: لقاءات المصالحة في القاهرة ستبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

غزة - (د ب أ):

قال مسؤول في حركة "حماس" اليوم، الاثنين، إن لقاءات المصالحة مع حركة "فتح" في القاهرة ستبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للصحفيين على معبر رفح، بين قطاع غزة ومصر، : "نحن ذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح".

وأضاف الحية :"ندعو كل الفصائل الفلسطينية إلى أن يكونوا شركاء بهذه الحكومة لأنها ستمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، لتؤسس للانتخابات الوطنية العامة".

وشدد الحية على أن لقاءات المصالحة في القاهرة "ستركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق شراكة وطنية على قاعدة التوافق والرؤية المشتركة لمواجهة التعنت والمشروع الإسرائيلي".

وتابع: "ذاهبون للقاهرة للتباحث في آليات تنفيذ اتفاقيات المصالحة الكاملة، واتفاق المصالحة الذي وقعناه في القاهرة عام 2011 بما يتضمنه من ملفات تشمل منظمة التحرير والانتخابات وحكومة الوحدة والأمن والمصالحة المجتمعية والمجلس التشريعي".

وذكر الحية أن إسرائيل منعت قيادات من حماس من الضفة الغربية من التوجه إلى مصر للمشاركة في لقاءات المصالحة مع حركة فتح.

وكان وفدان من حركتي فتح وحماس غادرا قطاع غزة اليوم إلى مصر تمهيدا لإجراء مباحثات للمصالحة الفلسطينية بينهما تنطلق يوم غد.

يأتي عقد مباحثات فتح وحماس بعد أسبوع من وصول حكومة الوفاق من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بموجب تفاهمات رعتها مصر للمصالحة الفلسطينية.