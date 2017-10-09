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ننشر جدول تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في 5 مدن

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مصراوي Masrawy

ننشر جدول تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في 5 مدن

03:08 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ننشر جدول تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في 5 مدن

وحدات الإسكان الاجتماعي

حصل "مصراوي" على جدول تسليم وحدات الإعلان السابع والإعلان الثامن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وكذلك المحولين من الإعلانين أيضًا، وسيتم تسليم الوحدات للحاجزين خلال الفترة المحددة من قبل صندوق التمويل العقاري.

قال المهندس شريف مجدي الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم تسليم 2616 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، و528 وحدة نهاية شهر أكتوبر الجاري، و552 وحدة يوم 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف "الشربيني" لمصراوي أنه سيتم تسليم 384 وحدة يوم 30 ديسمبر 2017، بجانب 456 شقة يوم 30 يناير 2018، بالإضافة لـ408 وحدة يوم 28 فبراير، وأخيرا 744 وحدة يوم 30 مارس 2018.

وأكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز السادات، أنه سوف يتم تسليم 40 وحدة نهاية الشهر الجاري، و180 وحدة يوم 30 نوفمبر 2017، بجانب 200 وحدة نهاية العام الجاري.

أوضح المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم 480 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي يوم 30 ديسمبر 2017، وأكثر من 6 آلاف وحدة نهاية العام الجاري، و900 وحدة يوم 28 فبراير 2018، على أن يتم الانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعي للإعلان الثامن يوم 30 مارس 2018 بعد تسليم 2360 وحدة سكنية.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم 480 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي يوم 30 أكتوبر الجاري، و336 وحدة يوم 30 نوفمبر، و408 نهاية العام الجاري.

وصرح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم تسليم 528 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي يوم 30 ديسمبر 2018.

وأكد المهندس محمد مصطفى وهبه، رئيس مدينة المنيا الجديدة أنه سيتم تسليم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، يوم 30 نوفمبر 2017.

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مصراوي Masrawy

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