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الشريف يرفع جلسة "النواب"

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مصراوي Masrawy

الشريف يرفع جلسة "النواب"

03:04 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
رفع الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تبدأ الجلسة الثانية في تمام الرابعة عصرا.
وطالب "الشريف"، قبل رفع الجلسة، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية، بإخطار المجلس، بممثليها ورؤساء هذه الهيئات عملا بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الثانية، الإعلان عن نتائج انتخابات جولة الإعادة في لجنتي الدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة.​

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