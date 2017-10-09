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تعيين 14 مدرسا بكليات جامعة أسيوط وبفرعها بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تعيين 14 مدرسا بكليات جامعة أسيوط وبفرعها بالوادي الجديد

03:15 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

تعيين 14 مدرسا بكليات جامعة أسيوط وبفرعها بالوادي الجديد

جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وافق مجلس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، على تعيين 14 مدرسًا في عدد من كليات الجامعة، وبفرعها بالوادي الجديد وبمعهد جنوب للأورام.

وتضمنت القرارات تعيين من الدكتور محمد عبدالعال محمد، بقسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور حسين علي سليم، بقسم هندسة التعدين والفلزات بكلية الهندسة.

وفي كلية الطب تمت الموافقة على تعيين الدكتور وجيه عبدالحفيظ محمد بقسم الأشعة التشخيصية، والدكتورة ريهام إبراهيم الدسوقي بقسم الكيمياء الحيوية الطبية، والدكتور محمود وجدي محمود، بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

وفي كلية التربية تمت الموافقة على تعيين الدكتورة سماح أحمد حسين، بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص " مناهج وطرق تدريس العلوم (الكيمياء)، والدكتورة داليا جعفر علي حمودة، بقسم علم النفس تخصص "علم نفس – صحة نفسية".

وشملت قرارات كلية التربية الرياضية الموافقة على تعيين الدكتور خالد أبو السعود عبدالله، والدكتور عصام محمود علي محمد، بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة أسماء السيد عبدالسلام حسب الله، بقسم الأشعة التشخيصية والطب النووي، والدكتورة محمد حلمي عبدالحميد ماهر، بقسم بيولوجيا الأورام، بمعهد جنوب مصر للأورام.

وفيما يتعلق بفرع الجامعة بالوادي الجديد، تمت الموافقة على تعيين 3 مدرسين بكلية الآداب وهم : الدكتور محمد لطفي صابر السيد، بقسم الدراسات الإسلامية تخصص "عقيدة "، والدكتورة مها أحمد محمود عبدالمجيد، بقسم الوثائق والمعلومات تخصص "تقنيات معلومات"، والدكتور حمودة عبدالغفار ياسين، بقسم الجغرافيا تخصص "جغرافيا طبيعية".

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