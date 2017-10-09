حصاد 3558 فدان محاصيل صيفية في أسيوط

أ. ش. أ

صرح رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، المهندس بدري محمد بدر، أنه تم حصاد 3 آلاف و558 فدانًا من المحاصيل الزراعية الصيفية من أراضي المركز بواقع 3 آلاف و500 فدان ذرة بيضاء وصفراء، و40 فدان فول صويا، و10 أفدنة من محصول السمسم، و8 أفدنة من محصول عباد شمس.

وأشار رئيس المركز - في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى عقد ندوات إرشادية لجميع قرى المركز عن علامات نضج الذرة الشامية والذرة الرفيعة والصويا، وندوات للمحاصيل البستانية عن جمع الثمار المتساقطة ودفنها لعدم انتشار ذبابة الفاكهة وتوزيع مخصبات بالإدارة ومتابعة مناحل الإرشاد الزراعي.

وأضاف أنه تم أيضًا تنظيم العديد من الفعاليات بقطاع التربية والتعليم بالمركز خلال شهر سبتمبر، ومنها إقامة برنامج تدريب لصقل الإخصائية الاجتماعية لجميع المراحل لمدة 4 أيام لتعريفهن بما هو حديث في مجال العمل، وعقد لقاء مع أعضاء مجلس الأمناء بالإدارة لتعريفهم بدورهم من خلال المدارس مع ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وتكريم الطلاب الأيتام على مستوى الإدارة، وشراء الزي المدرسي وسداد الرسوم للطلاب غير القادرين وتنفيذ معسكر إعداد القادة للطلاب على مستوى المديرية.