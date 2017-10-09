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لشكهما في وجود علاقة آثمة بزوجة أحدهما.. عاملان يقتلان خفير نظامي ببني سويف

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مصراوي Masrawy

لشكهما في وجود علاقة آثمة بزوجة أحدهما.. عاملان يقتلان خفير نظامي ببني سويف

03:07 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

لشكهما في وجود علاقة آثمة بزوجة أحدهما.. عاملان يقتلان خفير نظامي ببني سويف

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

قررت نيابة مركز شرطة بني سويف، اليوم الإثنين، حبس عاملين باليومية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل خفير نظامي بقرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف، بعد توجيهما طعنات متفرقة بأنحاء مختلفة من جسمه أثناء نومه بمكان خدمته داخل محطة صرف صحي بقرية تزمنت الغربية، لشكهم في إقامته المجني عليه، علاقة غير مشروعة بزوجة أحدهم.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد مأمور مركز بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة لرجل أربعيني، بجوار محطة الصرف الصحي بقرية "تزمنت الغربية" بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى "سمي. أ. ط . ف" 34 عامًا، خفير نظامي محطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الغربية، وتبين من المعاينة الأولية للجثة تعرضها لعدة طعنات بسلاح أبيض آلة حادة، ووجود تهشمات في الرأس، وباستدعاء مفتش الصحة، قام بفحص الجثة، حيث أشار تقريره إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجنة لمشرحة مستشفى بني سويف العام.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية التي قادها المقدم أحمد عبداللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، وأشرف عليها العميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية، أن وراء الجريمة شابين يقيمين بذات القرية وهما "ر. م. أ" 30 عامًا، و"ب. ع. س" 25 عامًا، عاملين باليومية.

كما تبين أنهم اتفقا على قتل المجني عليه أثناء خدمته وتواجده بمحطة الصرف الصحي بقرية تزمنت الغربية حيث تسللا إلى المحطة وقذفوه بحجر عدة مرات أثناء نومه، وبعدها طعناه بسلاح أبيض في أماكن متفرقة بجسمه، انتقاما منه، بعد شك المتهم الأول في وجود علاقة آثمة بين زوجته و المجني عليه.

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