النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بمدارس دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، الموافقة على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي من مواليد 2 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، استجابة لمطالب أولياء الأمور في عدد من الإدارات التعليمية.

وأكد سويلم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن القرار يسمح بقبول التلاميذ بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بالإدارات بما لا يخالف الكثافة المقررة للفصول، على أن يستكمل التلميذ صغير السن الذي ينطبق عليه القرار باقي سنوات المرحلة الابتدائية بالمدرسة التي سيتم قبوله به.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك جاء تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم صغار السن بالصف الأول الابتدائي، ونتيجة لتلقي العديد من الطلبات للنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي ولوجود بعض الأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية.