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"نرفانا" تخلع زوجها بسبب الموبايل: مقدرش أعيش من غيره

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مصراوي Masrawy

"نرفانا" تخلع زوجها بسبب الموبايل: مقدرش أعيش من غيره

03:12 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الخلع

كتب - نور العمروسي:

أقامت "نرفانا. ط" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب الخلع من زوجها لمنعها من حمل "موبايل".

وقالت "نرفانا" 24 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، في دعواها التي حملت رقم 2795 لسنة 2017، إنها تزوجت من "محمد.ع" 30 سنة، أستاذ جامعي، منذ عام، ولم يثمر زواجهما عن أطفال، فطلبت منه العمل بمؤهلها للقضاء على وقت فراغها، لكنه رفض قائلاً "مبدأ العمل مرفوض تمامًا".

استمرت الحياة في هدوء بين نرفانا وزوجها، حتى لاحظ الزوج، كثرة استخدامها للهاتف، فهنا عرف الخلاف طريقه إلى بيتنا، وبررت نرفانا ذلك قائلة ً: "الموبيل بيعوضني عن الملل وخاصة إنه مانعني أزور أسرتي"، مضيفةً "عاوزني أخلص شغل البيت وأقعد تحت إيده"، حسب ما جاء بالدعوى.

وأضافت أن الحال وصل بيننا إلى طريق مسدود بعد قيام زوجي بتكسير هاتفي، قائلاً "إما أنا أو الموبيل"، فلجأت لأسرتي للتدخل والصلح بيننا وإقناع "محمد" بشراء هاتف جديد لي، فرفض وبرر ذلك "الموبايل بيخرب البيوت".

واستنكرت "نرفانا" رفض زوجها "إزاي أطمن على أمي المريضة، ومفيش تليفون أرضي في البيت"، لافتة "مبعرفش أنام من غير استعمال الموبايل"، لكنه واصل عناده، ووصفني بالمجنونة، وأقسم على ألا أحمل "موبايل" نهائيًا.

ومازالت محكمة الأسرة بمصر الجديدة تنظر الدعوى، ولم تفصل فيها حتى الآن.

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