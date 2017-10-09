الشهيد أحمد منسي في خطاب لعدوه: شكرا ليك.. شوقتني للجنة (فيديو)

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تحدثت منار محمد سليم، زوجة العقيد أركان حرب أحمد منسي، كتابة زوجها خطابًا لعدوه في سيناء، يشكره فيه على منحه فرصة مواجهته.

وقالت خلال كلمته في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «أحمد بعد ما استشهد؛ لقيناه كاتب كتاب بخط إيده، والمفاجأة إن الجواب لعدوه».

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وتابعت: « قال فيه: جزيل الشكر لعدوي، اللي أتاح لي الفرصة بعد سنين كتير من التدريبات إني أواجهه، شكرا ليك إنك دخلتني أرض مروية بدماء آبائي وأجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي، دخَّلتِنِي أرض الفيروز بأفارولي، وخلِّتني أصلِّي فى كل شبر فيها، هيروح مننا واحد، في غيره ألف بيتسابقوا على دورهم في الشهادة، بس أقسم بالله ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها، سبت لنا قدوة في شهدائنا، شوفت أخويا الشهيد وضحكته، كل يوم بييجي ليّا ويحكي لي عن الجنة، والله شوقني للجنة».