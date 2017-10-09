طلعت السويدى يفوز برئاسة لجنة الطاقة والبيئة للمرة الثالثة على التوالي

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فاز النائب طلعت السويدى، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك خلال جولة الإعادة بانتخابات هيئة مكتب اللجنة على منصب الرئيس، بحصوله على ١٢ صوتا، مقابل حصول منافسه محمد رشوان على ١١ صوتا.

وأجريت الانتخابات في لجنة الطاقة والبيئة، التى يبلغ عدد أعضائها 27 نائبا، على مقعد رئاسة اللجنة، بعد استقرار جميع مناصب رؤساء اللجان فى الـ24 لجنة الأخرى، وذلك بين النائب الوفدى طلعت السويدى، رئيسها، على مدار دورتين من الانعقاد، والنائب محمد رشوان، عضو ائتلاف دعم مصر.

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كما فاز النائب السيد حجازى، بمنصب أمين سر اللجنة، بعد حصوله على ١٣ صوتا مقابل حصول علاء سلام على ١٠ أصوات.

وكانت اللجنة العامة قد قبلت إعادة الانتخابات على منصب رئيس اللجنة وأمانة السر، لتعاد الانتخابات اليوم الإثنين.