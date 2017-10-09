كيف يعيق حظر الطيران بين مصر وروسيا الجماهير عن تشجيع المنتخب؟

التحرير

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فرحة عارمة انتظرها المصريون لأكثر من 28 سنة، بوصول المنتخب المصري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن كيف ستسافر الجماهير المصرية لتشجيع المنتخب، في ظل حظر الطيران بين مصر وروسيا منذ عامين تقريبًا وتحديدًا في 14 نوفمبر 2015؟

ومنذ هذا التاريخ لا يستطيع أحد السفر من القاهرة إلى موسكو، إلا من خلال ترانزيت في إحدى الدول التي لا تحظر روسيا دخولها مطاراتها، منها 7 دول: "لندن، إسطنبول، فرانكفورت، فيينا، ميونخ، دبي، والدوحة"، وهو ما يزيد ساعات السفر بشكل كبير للغاية، فالرحلة قد تستغرق أكثر من 20 ساعة كحد أقصى، بدلاً من 5 ساعات أو أقل هي مدة الرحلة المباشرة، حيث تُقدر المسافة الفاصلة بين القاهرة وموسكو بـ 2900 كم.

«مصر للطيران»: سيناريوهان لسفر الجماهير

كشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران أن مسئولي الشركة بدأوا الاستعداد لسفر الجماهير المصرية إلى روسيا، فور انتهاء مباراة أمس، وتم وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، في ظل حظر الطيران القائم حتى الآن.

وأضافت المصادر التي فضلّت عدم ذكر أسمائها، لـ«التحرير»: "السيناريو الأول سيتم تنفيذه في حال مبادرة الجانب الروسي بإنهاء حظر الطيران بين البلدين، تضامنًا مع صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم، ووقتها ستوفر الشركة خطوط طيران مباشرة مع الجانب الروسي، وبأسعار مخفضّة".

أما عن السيناريو الثاني، فقالت المصادر، إن الشركة ستوفر طائرات لنقل المشجعين لأقرب نقطة لروسيا، غير محظور الطيران بينها وبين الجانب الروسي، مثل تركيا ودبي، مثلما يسافر الآن الراغبون في السفر إلى هناك.

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وشددت المصادر على أن وزير الطيران المدني شريف فتحي، وجّه المسئولين فى كل الشركات التابعة للوزارة بتقديم كل الخدمات والتسهيلات، خلال سفر بعثة المنتخب فى أى وقت ولأى دولة.

«النواب»: إلغاء الحظر قريبا

قال النائب عمرو صدقى، الوكيل السابق للجنة السياحة بمجلس النواب، ونائب رئيس غرفة السياحة سابقا: «لا يمكن أن يكون هناك حظر طيران بين مصر وروسيا قبل حلول كأس العالم، ولن يتم منع الطائرات المصرية من توصيل المشجعين المصريين إلى روسيا»، مضيفًا أنه من غير الطبيعي أن يستمر هذا الحظر في ظل اشتراك مصر في هذا المحفل العالمي.

وأشار صدقي إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤكد إلغاء حظر الطيران قريبا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة تصريحات المسئولين المصريين عن قرب إلغاء حظر الطيران وعودة السياحة الروسية، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات ومباحثات مكثفة بين الجانبين.

تكلفة الرحلة

بالبحث على مواقع شركات الطيران، تبين أن متوسط أسعار تذاكر السفر إلى روسيا في الشهر الجاري تبدأ من 3800 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى للسفر في 14 يونيو المقبل -موعد كأس العالم- 9700 جنيه.

تاريخ الحظر

يذكر أن روسيا وعدد من البلدان أوقفت حركة الملاحة الجوية مع مصر في 2015، بعد تحطم طائرة روسية فوق سيناء، كانت في طريق عودتها من منتجع شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج في 31 من أكتوبر، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217، بالإضافة إلى أفراد طاقم القيادة السبعة.