وكيل «شباب البرلمان» يطالب بإقالة الجهاز الفني للمنتخب

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قدم النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تأهل المنتخب لمونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وقال "الزياتى" فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين: "تأهل المنتخب الوطنى لكرة القدم لكأس العالم فرح الشعب كله، فبعد تعادل منتخب الكونغو فى الدقائق الأخيرة، كان سيخيم حزن كبير على الشعب إذا خرجت النتيجة بهذا الشكل، لكن النجم الكبير محمد صلاح نجح فيما فشل فيه آخرون وأسعد الشعب كله".

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وتابع: "هذا الانتصار الرياضى والكروى يجب أن يمنحنا دفعة كبيرة أن نعمل ونتخلص من حالة اليأس ونواصل العمل بكد واجتهاد من أجل رفعة شأن الوطن الغالى، ونهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء واتحاد الكرة والجهاز الفنى على هذا الإنجاز الرياضى الكبير".

وطالب وكيل لجنة الرياضة بتغيير الجهاز الفنى للمنتخب الذى يقوده الأرجنتينى هيكتور كوبر، قائلا: "لازم يحصل تغيير فى الجهاز الفنى للمنتخب، الأداء لم يكن مرضيا للشعب المصرى، أو الجهاز يعيد خططه، ماينفعش منتخب مصر يتعرض لهذه الضغوط من فرق ضعيفة وصغيرة، شفنا فرق أخرى تفوز بالأربعة والخمسة".