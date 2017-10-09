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وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون مع مؤسسات التدريب العالمية

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وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون مع مؤسسات التدريب العالمية

02:55 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة التعاون مع مؤسسات التدريب العالمية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للمعايرة حول عقد المعهد برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الكفاءة الفنية وأهميتها لمعامل الاختبار والمعايرة طبقًا للمتطلبات الدولية للمواصفات القياسية".

وأشار التقرير إلى أن هذا البرنامج يعقد بالتعاون مع الجمعية العمومية للبرنامج العربي للمتر ولوجيا العلمية والصناعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وشارك في مهام التدريب بالبرنامج ستة خبراء من المعهد القومي للمعايرة المصري.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن البرنامج التدريبي يتضمن أساليب مبنية على معايير الاستغلال الأمثل للنتائج الإحصائية من خلال مقارنات بينية، وطرق تحليل البيانات، واختبارات الكفاءة الفنية بنظرة شاملة بما في ذلك الأساليب الإحصائية، وإعداد التقارير، وجميع متطلبات المعايير الدولية الخاصة باختبارات الكفاءة الفنية وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043.

شارك فى البرنامج متدربون من ست دول عربية وهي: ، والسودان، والعراق، وفلسطين، والكويت، ولبنان، بالإضافة إلى ، وكذلك المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة التعاون مع المؤسسات العلمية العالمية ففي مختلف المجالات ومنها تنظيم الدورات التدريبية.​

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