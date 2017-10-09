المفوضية الأوروبية: الكرة في ملعب بريطانيا فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

قالت المفوضية الأوروبية اليوم، الاثنين، إن الكرة بأكملها في ملعب بريطانيا فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الجولة الخامسة من المباحثات المتعلقة بخروج بريطانيا.

ومع ذلك، فانه من المتوقع أن تخبر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقية الدول الأوروبية في بيان بالبرلمان البريطاني أن "الكرة في ملعبهم"، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وتشير اللغة المتبادلة بين الجانبين بالإضافة إلى محدودية أجندة مفاوضات هذا الأسبوع، التي تشمل حتى الآن ثلاث لقاءات فقط بين الجانبين حتى الخميس المقبل، إلى أنه من غير المرجح إحراز تقدم.

ومن المقرر أن تتخذ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قرارا بشأن ما إذا كانت سوف تنتقل للمرحلة المقبلة من المباحثات خلال القمة المقررة يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.