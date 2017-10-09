المنظمة الدولية للهجرة : مخاوف بشأن مقتل 30 شخصا في حادث غرق مركب قبالة تونس

روما/تونس- (د ب أ):

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن مخاوفها إزاء مقتل نحو 30 شخصا، بعد غرق قارب يقل ما يتراوح بين 70 و80 مهاجرا في البحر المتوسط، على الطريق بين تونس وإيطاليا.

وقال فلافيو دي جياكومو، وهو متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما، في تغريدتين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إنه تم انقاذ أكثر من 40 مهاجرا، بالاضافة إلى انتشال ثماني جثث، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 شخصا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك2542 شخصا لقوا حتفهم، أو فقدوا في عرض البحر المتوسط منذ مطلع العام، مقابل 4581 شخصا في عام 2016.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، غرق ثمانية أشخاص وإنقاذ 38 آخرين جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل التونسية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، رصدت مساء أمس مركبا مجهول الهوية على بعد 54 كيلومترا من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس وسط تونس، وأوضحت أنه أثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب المذكور، اصطدم بالوحدة البحرية ما أدى إلى غرقه.

وبحسب ما أفادت به الوزارة، فقد بادرت الوحدة البحرية بإنقاذ 38 فردا كلهم تونسيون، وانتشال ثماني جثث. ولا تزال عمليات البحث متواصلة. كما أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.