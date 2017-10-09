أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المنظمة الدولية للهجرة : مخاوف بشأن مقتل 30 شخصا في حادث غرق مركب قبالة تونس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المنظمة الدولية للهجرة : مخاوف بشأن مقتل 30 شخصا في حادث غرق مركب قبالة تونس

02:54 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

المنظمة الدولية للهجرة : مخاوف بشأن مقتل 30 شخصا في حادث غرق مركب قبالة تونس

روما/تونس- (د ب أ): 

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن مخاوفها إزاء مقتل نحو 30 شخصا، بعد غرق قارب يقل ما يتراوح بين 70 و80 مهاجرا في البحر المتوسط، على الطريق بين تونس وإيطاليا.

وقال فلافيو دي جياكومو، وهو متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في روما، في تغريدتين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، إنه تم انقاذ أكثر من 40 مهاجرا، بالاضافة إلى انتشال ثماني جثث، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 شخصا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أن هناك2542 شخصا لقوا حتفهم، أو فقدوا في عرض البحر المتوسط منذ مطلع العام، مقابل 4581 شخصا في عام 2016.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في وقت سابق اليوم الاثنين، غرق ثمانية أشخاص وإنقاذ 38 آخرين جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل التونسية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، رصدت مساء أمس مركبا مجهول الهوية على بعد 54 كيلومترا من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس وسط تونس، وأوضحت أنه أثناء الاقتراب لمحاولة التعرف على المركب المذكور، اصطدم بالوحدة البحرية ما أدى إلى غرقه.

وبحسب ما أفادت به الوزارة، فقد بادرت الوحدة البحرية بإنقاذ 38 فردا كلهم تونسيون، وانتشال ثماني جثث. ولا تزال عمليات البحث متواصلة. كما أعلنت الوزارة عن فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محاولات لإحياء طريق الهجرة البديل عبر سواحل تونس

    أخبار

  • الأمم المتحدة: 300 ألف روهينجي في حاجة لأماكن إيواء في بنجلاديش

    أخبار

  • فقدان 100 مهاجر بعد يومين على غرق قارب قبالة السواحل الليبية

    أخبار

  • الهجرة الدولية: 600 ألف سوري عادوا لمنازلهم خلال 7 أشهر

    أخبار

إعلان

73c2155d25.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين