هولندا تستعد لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد 7 أشهر من المفاوضات

لاهاي- (د ب أ):

توصل ممثلو الأحزاب السياسية فى هولندا اليوم، الإثنين، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزبين ليبراليين وآخرين مسيحيين، وبذلك تنتهي جولة مفاوضات طويلة استغرقت سبعة أشهر .

وبعد أطول جولة مفاوضات بشأن تقاسم السلطة في تاريخ هولندا، ظهر أن رئيس الوزراء، مارك روته - الذي ينتمي إلى الحزب اليميني الليبرالي، "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" - سيقود الحكومة، كما هو متوقع.

ومن المقرر أن ينضم لروته في فترة ولايته الثالثة، حزب "النداء الديمقراطي المسيحي"، وحزب "الديمقراطيون 66" الليبرالي الاجتماعي، إلى جانب حزب "الاتحاد المسيحي" الاصغر.

ومن المقرر أن ينضم الشريك السابق لروته في الائتلاف، وهو "حزب العمل"، إلى المعارضة، بعد أن تكبد خسائر كبيرة في الانتخابات التي جرت في 15 مارس الماضي.

ويتعين الآن على المجموعات البرلمانية الحزبية، الموافقة على اتفاق تقاسم السلطة الذى سيعرض على المواطنين غدا الثلاثاء.

ويحصل روته بعد ذلك على تفويض لتشكيل الحكومة. ويعتقد المراقبون أنه سيكون قادرا على الانتهاء من تشكيل فريقه الحكومي في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أكتوبر الجاري.