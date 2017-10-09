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تأجيل إعادة محاكمة صفوت الشريف في قضية الكسب غير مشروع لـ 13 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة صفوت الشريف في قضية الكسب غير مشروع لـ 13 ديسمبر

02:59 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

تأجيل إعادة محاكمة صفوت الشريف في قضية الكسب غير مشروع لـ 13 ديسمبر

كتب-صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب و أشرف، في الكسب غير المشروع، لجلسة 13ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال إجراءات التصالح مع الدولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين حسن دياب، وأيمن محمد، وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة.

كانت محكمة النقض، قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وإعادة محاكمته.

وكان صفوت الشريف قد تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.

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مصراوي Masrawy

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