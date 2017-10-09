"زي حريمي" حيلة موظف لسرقة خزينة محطة وقود يعمل بها

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تخفى موظف توريد إيرادات بمحطة وقود "توتال" بطريق الأتوستراد، في زي نسائي، "نقاب وعباية حريمي"، لسرقة خزينة البنزينة، غير أن دورية امنية كانت تمر بالمنطقة ضبطته قبل ارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة، بلاغاً من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة البساتين، يفيد القبض على أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية "عبايه ونقاب" بطريق الأوتوستراد، صقر قريش.

وكشف فحص القوة الأمنية التي ضبطت المتهم، أنه يدعى "تمام ع ت"، 25 سنة، طالب، ومقيم مركز سمسطا، في بنى سويف وبحوزته سلاح أبيض سكين، ومفك بنسه و2 جوانتي طبي.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بمواجهته المتهم، الذي اعترف بارتدائه الملابس النسائية بقصد التخفي تمهيدا لارتكاب واقعة سرقة من داخل محطة وقود توتال.

وأقر المتهم أنه يعمل موظف توريد إيرادات بمحطة الوقود وأنه يعلم باحتفاظ إدارة المحطة بمبالغ مالية كبيرة "إيرادات المحطة" داخل الخزينة فخطط للسرقة.

وأوضح المتهم أنه تخفى في زي نسائي ليتمكن من مغافلة العاملين بالمحطة والدخول دون كشفه، لسرقة إيراد المحطة من داخل الخزينة باستخدام المفاتيح الأصلية والذي يتم التحفظ عليها بجوار الخزينة.

وبرر المتهم شروعه في ارتكاب الواقعة، لسابقة قيامة بالتوقيع على إيصال أمانة لصالح المحطة عمله بمبلغ 100 ألف جنية، وخشية ترك العمل، ومطالبته بالمبلغ.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.