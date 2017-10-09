تركيا توقف زوجة ونجل موظف بالقنصلية الأمريكية
تركيا توقف زوجة ونجل موظف بالقنصلية الأمريكية
02:44 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
اسطنبول- (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات أوقفت زوجة ونجل موظف بالقنصلية الأمريكية لاستجوابهما.
ويأتي ذلك بعد إلقاء تركيا القبض على موظف القنصلية الأمريكية متين توبوز، ما تسبب في انفجار التوترات بين الحكومتين بشكل علني، حيث اتهمت السلطات التركية توبوز بالتجسس وبالتواصل مع جولن.
بينما ردت السفارة الأمريكية على ذلك في بيانها بأن "أعربت عن قلقها العميق" إزاء الاعتقال واعتبرت هذه التهم "لا جدوى منها".
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