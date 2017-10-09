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إصدار أمر اعتقال بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة

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مصراوي Masrawy

إصدار أمر اعتقال بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة

02:42 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

إصدار أمر اعتقال بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة

خالدة ضياء

دكا- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم، الاثنين، إنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء لصلتها باتهامات تتعلق بشن هجمات بالألعاب النارية على حافلة، يتردد أن أنصارها هم من نفذوها، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب منذ عامين.

وقال ممثل الادعاء مصطفى زور رحمان إن محكمة في منطقة كوميلا شرق البلاد أصدرت مذكرة الاعتقال، عقب أن وجه المحققون اتهامات لضياء، التي تترأس أيضا الحزب الوطني البنجلاديشي المعارض و77 ناشطا .

وقال المحققون إن ثمانية ركاب قتلوا على متن الحافلة، عقب أن ألقى نشطاء الحزب الوطني البنجلاديشي وحلفائه ألعابا نارية على الحافلة في منطقة شاوداجرام على بعد نحو 110 كيلومترا شمال شرق العاصمة دكا في الثالث من فبراير 2015.

وتم شن الهجوم في ظل حصار عام لوسائل المواصلات دعا إليه الحزب للمطالبة باستقالة التي تترأسها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

ويشار إلى أن مالايقل عن 130 شخصا قتلوا وأصيب الكثيرون في أنحاء بنجلاديش بسبب أعمال العنف، وأغلبها كانت هجمات بزجاجات المولوتوف استهدفت سيارات، وذلك عقب أن دعا حزب ضياء للحصار.

وقال المحقق نور زمان هولادار إن ضياء، التي تقوم برحلة خاصة الآن في لندن، متهمة بتحريض أنصارها على إحداث فوضى خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقد نظم حزبها مظاهرة في كوميلا بعد صدور أمر المحكمة، وقال إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية.

ويذكر أنه تم الإفراج عن ضياء بكفالة الأسبوع الماضي عقب أن أصدرت محكمة بدكا مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات مماثلة متعلقة بهجوم أخر بألعاب نارية شنه أنصارها بالقرب من دكا في 23 يناير 2015

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