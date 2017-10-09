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استعداداً لكأس العالم .. تعرف على شروط الحصول على تأشيرة روسيا

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مصراوي Masrawy

استعداداً لكأس العالم .. تعرف على شروط الحصول على تأشيرة

11:39 ص الإثنين 09 أكتوبر 2017

استعداداً لكأس العالم .. تعرف على شروط الحصول على تأشيرة روسيا

تعرف على شروط الحصول على تأشيرة روسيا

كتب - هشام عواض:
تأهل المصري، أمس الأحد، لنهائيات روسيا 2018، فهل تفكر في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب؟
الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية، قدم شرحا وافيا لشروط الحصول على تأشيرة روسيا وهي:
1- يشترط حصول مواطني جمهورية العربية على تأشيرات دخول من السفارات والقنصليات الروسية في الخارج. إذ تمنح السفارة الروسية في القاهرة والقنصلية العامة الروسية في الاسكندرية تأشيرات دخول للمصريين بناءً على دعوة موجهة إلى طالب التاشيرة، تتضمن رقم التسجيل بموافقة وزارة الخارجية ووزارة الهجرة الروسية.
2- يجب تسجيل الجهة الداعية، سواء شركة سياحية أو فندق لدى السلطات الروسية في غضون 3 أيام من قدومه إلى روسيا لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
3- تختلف مدة تأشيرة دخول روسيا وفقًا لنوع التأشيرة، فإذا كنت تعتزم حضور كأس العالم يجب أن سوف تحصل على التأشيرة السياحية التي تظل سارية لمدة 60 يومًا، وستحصل عليها بناءً على حجز طيران وفندق للمدة المراد البقاء فى روسيا خلالها.
الأوراق المطلوبة للتقديم على التأشيرة، بحسب الموقع الإلكتروني للقنصلية الروسية في الإسكندرية هي:
1- جواز سفر دولى (وصورته) صالح لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة التأشيرة المطلوبة.
2 - تأكيد الاستقبال من شركة سياحية روسية مسجلة لدى الخارجية الروسية "الأصلية"، مع سداد تكاليف الفندق كاملة.
3 - استمارة طلب التأشيرة المطبوعة من القنصلية.
4- صورة شخصية واحدة مقاس 3 في 4 سنتيمتر.
5 - تذكرة العودة من روسيا (المدفوعة).
6 - كشف الحساب أو بيانات الراتب المصدقة من وزارة الخارجية المصرية.

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