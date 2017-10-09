غدًا.. "قومي المرأة" يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية

القاهرة- مصراوي:

يعقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، غدا جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية "؛ بهدف مناقشة مشروع القانون بمشاركة عدد كبير من نائبات مصر، وأعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس .

يشارك فى الجلسة اللواء رفعت قمصان مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، وتدير الجلسة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية.