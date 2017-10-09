أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. "قومي المرأة" يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. "قومي المرأة" يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية

02:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

القاهرة- مصراوي:
يعقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، غدا جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية "؛ بهدف مناقشة مشروع القانون بمشاركة عدد كبير من نائبات ، وأعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس .

يشارك فى الجلسة اللواء رفعت قمصان مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، وتدير الجلسة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مايا مرسي: قرار السماح للنساء السعوديات بالقيادة "تاريخى

    أخبار

  • "قومي المرأة": إعداد قانون جديد يتدارك غياب العقوبات في قوانين العمل-

    أخبار

  • مايا مرسي تدعو مجلس الدولة لتغيير نظرته تجاه تعيين المرأة قاضية

    أخبار

  • وزير الأوقاف: نجحنا مع "القومي للمرأة" في الجمع بين الواعظات والراهبات

    أخبار

إعلان

295118809e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة