غدًا.. "قومي المرأة" يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
غدًا.. "قومي المرأة" يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
02:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
القاهرة- مصراوي:
يعقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، غدا جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية "؛ بهدف مناقشة مشروع القانون بمشاركة عدد كبير من نائبات مصر، وأعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس .
يشارك فى الجلسة اللواء رفعت قمصان مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، وتدير الجلسة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية.
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