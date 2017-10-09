"الآثار": الكشف عن بقايا الجزء السفلي لـ"بسماتيك الأول"

القاهرة - مصراوي:

كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية أثناء استكمال حفائرها في موسمها التاسع، عن عدد ضخم من القطع الأثرية تمثل أجزاء من الجزء السفلي لتمثال الملك "بسماتيك الأول" والذي كشفت البعثة عن الجزء العلوي منه في مارس الماضي بالإضافة إلى شواهد أثرية لأضخم تمثال للإله رع حور آختى لم يتم الكشف عنه حتي الآن وبقايا أثرية لتمثال للملك رمسيس الثاني وتماثيل اخري.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار في تصريح له اليوم الاثنين، أن أعمال الحفائر تركزت هذه المرة في إطار الموقع الذي عثر فيه على الجزء العلوي للتمثال، في محاولة للكشف عن بقاياه وإزالة النقاب عن واحد من التماثيل المصرية التي أثارت ضجة إعلامية واسعة عند اكتشافه حيث حظي باهتمام كبير على الصعيدين المحلى والدولي.

وأضاف أن البقايا الأثرية المكتشفة حتى الآن من تمثال الملك "بسماتيك الأول" وصل عددها 1920 قطعة من حجر الكوارتزيت ومن المرجح الكشف عن حوالي ٢٠٠٠ قطعة أخرى في موسم الحفائر القادم.

وأشار إلى أن القطع المكتشفة عُثرت عليها البعثة في المنطقة الواقعة جنوب الموقع الذي كٌشف فيه عن الجزء العلوي من التمثال وهي عبارة عن أجزاء من النقبة الملكية وثلاثة من أصابع قدم الملك والتي وصلت إلى درجة فائقة من الدقة والإتقان في النحت مما يعكس ما وصل إليه الفن في العصر المتِأخر من تقدم ورقي.