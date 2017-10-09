تأجيل ثاني جلسات محاكمة مهاجمي "كمين الخصوص" لـ 22 نوفمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الاثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 12 متهمًا بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، إبريل العام الماضي، لجلسة 22 نوفمبر القادم، للاطلاع.

والمتهمون في القضية هم " إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقي سمير شوقي، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 ، اسلام محمد عابدين، أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما ضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية و تدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة