"جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية" تكشف عن فاجعة كبرى

كتبت: أسماء يحيى:

نظمت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة العامة للاطباء بدار الحكمة.

وكشف الدكتور أحمد حسين، عضو جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، عن حدوث فاجعة خاصة بتقليل الميزانية المخصصة لمستشفيات أمانة الصحة النفسية بتخصيص 50 مليون جنيه فقط لها هذا العام، مضيفا أن النسبة قليلة بشكل كبير عن النسب المخصصة في ميزانية العام الماضي والتي بلغت 127 مليونًا.

وأشار " حسين" خلال حديثه بالمؤتمر، إلى أن تقليل الميزانية فعل غير منطقي، على الرغم من قيام قطاع مستشفيات الصحة النفسية بخدماته بأعلى كفاءة.

وتابع: " لن نفقد الحلم في تحول مستشفى العباسية لمدينة متكاملة للطب النفسي، تختص بعلاج الرجال والنساء والأطفال ومرضى الشيخوخة".

ودعا عضو جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، للاهتمام بمشروعات الصحة النفسية من خلال زيادة الاعتمادات المالية للقطاع، مع المتابعة والرقابة لتنفيذ مراحل هذه المشروعات، مناشدا المسئولين لوقف استقطاع أي جزء من أرض العباسية ﻷي غرض غير تقديم الخدمة العلاجية.