سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور مصر كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

القاهرة - (د ب أ):

أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة اليوم الاثنين أن دور الوساطة الإقليمية الذى تلعبه مصر حاليا سواء في الأزمة الليبية أو الفلسطينية مهم، معربا عن أمله في أن يتم حل الخلاف بين بعض الدول العربية وقطر بنفس أسلوب الوساطة من جانب مصر والكويت.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسفارة الألمانية إن "العلاقات المصرية الألمانية ناجحة، وهناك زيارة اليوم لوزير التعاون الدولي والتنمية الألمانيً للقاهرة"، مشيرا إلى أن الوزير سيلتقي عددا من كبار المسؤولين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيقوم بزيارة لقناة السويس.

وأشار إلى أن السياحة الألمانية إلى مصر تعافت، وعادت منذ بداية العام بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد السائحين الألمان العام الحالي إلى 720 ألف سائح.

وحول إمكانية عودة عدد من المؤسسات الألمانية العاملة في مجال المجتمع المدني لمصر، قال السفير إن "قرار عودتهم يرجع لهم ولكننا نلمس رغبة شديدة لديهم للعودة واستئناف العمل بمصر".

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية بمصر، وأعرب عن أمله في أن "يتم أخذها في الاعتبار سواء في تعديل القانون أو عند تنفيذ تطبيقه".