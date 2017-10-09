أخبار عاجلة

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور مصر كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

02:18 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور مصر كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة

القاهرة - (د ب أ):

أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة اليوم الاثنين أن دور الوساطة الإقليمية الذى تلعبه مصر حاليا سواء في الأزمة الليبية أو الفلسطينية مهم، معربا عن أمله في أن يتم حل الخلاف بين بعض الدول العربية وقطر بنفس أسلوب الوساطة من جانب مصر والكويت.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسفارة الألمانية إن "العلاقات المصرية الألمانية ناجحة، وهناك زيارة اليوم لوزير التعاون الدولي والتنمية الألمانيً للقاهرة"، مشيرا إلى أن الوزير سيلتقي عددا من كبار المسؤولين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح ، وسيقوم بزيارة لقناة السويس.

وأشار إلى أن السياحة الألمانية إلى مصر تعافت، وعادت منذ بداية العام بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد السائحين الألمان العام الحالي إلى 720 ألف سائح.

وحول إمكانية عودة عدد من المؤسسات الألمانية العاملة في مجال المجتمع المدني لمصر، قال السفير إن "قرار عودتهم يرجع لهم ولكننا نلمس رغبة شديدة لديهم للعودة واستئناف العمل بمصر".

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية بمصر، وأعرب عن أمله في أن "يتم أخذها في الاعتبار سواء في تعديل القانون أو عند تنفيذ تطبيقه".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفير ألمانيا بالكويت: تشجيع الاستثمار في الخليج مرتبط بحل مشكلة قطر

    أخبار

  • رئيس وزراء ليبيا السابق: الأطراف المتصارعة أنهكت ويجب تشكيل "حكومة

    أخبار

  • رئيس تونس يؤكد ضرورة إتباع سياسة المراحل لحل الأزمة الليبية

    أخبار

  • هل تنجح "مفاوضات تونس" في حل الأزمة الليبية؟

    أخبار

إعلان

dd8c305a19.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال